وزير داخلية ألمانيا يعرب عن رغبته في عودة المشجعين للملاعب بحلول الخريف

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن رغبته في عودة المشجعين إلى ملاعب كرة القدم بحلول فصل الخريف لحضور الموسم القادم من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال زيهوفر - في تصريحات نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم /الثلاثاء/ - "لطالما كنت أعتقد أنه يمكن السماح للجماهير بدخول الملاعب مرة أخرى حال وجود مفاهيم صحية قوية معمولا بها".

وأضاف أن هذا يمكن أن يبدأ في فصل الخريف ولكن بالطبع دون إشغال جميع مقاعد المدرجات؛ ولكن يمكن للأعداد أن تزداد تدريجيا، مشيرا إلى أن الفيروس يضرب المناطق التي لا يراعى فيها القواعد المتبعة للحد من انتشاره.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم التي تشرف على (بوندسليجا)، واتحاد كرة القدم الألماني وضعا معا بروتوكولات صحية مفصلة سمحت باستئناف بطولات كرة القدم في ألمانيا وإنهاء مواسمها ولكن دون حضور مشجعين.

وقدمت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم خططا إلى الأندية وسلطات الدولة ترى إمكانية عودة الجمهور إلى المدرجات بأعداد محددة، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون لمسؤولي الصحة. ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للدوري الألماني (2020-21) منتصف سبتمبر القادم.