نقل وزير ثان في جنوب أفريقيا للمستشفى لإصابته بكورونا

نُقل وزير العمل في جنوب أفريقيا ثيمبيلاني نكسيسي، إلى المستشفى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا.



ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، تم إدخال الوزير المستشفى بناء على نصيحة من أطبائه حتى يحظى برعاية طبية أفضل.



ونكسيسي هو ثاني وزير يتم نقله للمستشفى في جنوب أفريقيا بعد وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي الذي نقل إلى أحد المستشفيات أمس أيضا.



وتأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد إصابات كورونا بنحو 374 ألفا، وذلك بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.