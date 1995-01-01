حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل بحي ثانِ المحلة الكبرى

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وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات النظافة ومتابعة الحالة العامة للشوارع أولًا بأول، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية.

ونظم حي ثانِ المحلة الكبرى برئاسة المحاسب أحمد المغاورى، حملة نظافة مكبرة في نطاق الحي شملت شوارع عبدالحي شاهين، وشارع نادي الشرطة، إلى جانب شريط السكة الحديد.

وقال المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حى ثانِ المحلة، إنه تم تفقد أعمال التطوير والتجميل بالجزيرة الوسطى بنطاق الحي للوقوف على سير العمل ومدى التقدم المحرز في العمل.