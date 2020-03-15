الرئيس الإيراني يستقبل رئيس وزراء العراق في مستهل زيارته لطهران

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث ركزت مباحثات الجانبين على العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وأحدث تطورات المنطقة وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأقام روحاني مراسم استقبال رسمية للضيف العراقي، بحضور كبار المسؤولين.



ويزور رئيس الوزراء العراقي، طهران على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يومين، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة قائد الثورة الإيرانية على خامنئي والنائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.