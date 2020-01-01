رئيس مركز بصيرة: زيادة العنف المنزلي بسبب تداعيات كورونا

قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، إن المركز رصد عدم مساواة وتفاوت اقتصادي في السياسات التي تصدت لجائحة كورونا.

وأضاف خلال ندوة «التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا» المنعقدة على منصة التواصل الإلكتروني ZOOM، أنه يجب علينا أن نتحسب للموجة الثانية من فيروس كورونا كما حدث مع الأنفلونزا الإسبانية التي كانت موجتها الثانية أشد، داعيًا لضرورة الاستعداد لذلك.

وذكر، «هناك زيادة للعنف المنزلي بسبب تلك الجائحة في معظم دول العالم».

وأشار: «التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية شهدت تفاوتًا في تطبيقها بين كل شريحة اجتماعية وطبقة حسب المستوى الاقتصادي والتعليمي»، معتبرًا أن وضع الكمامة على بطاقة التموين خطوة جيدة من الحكومة».

واعتبر أنه مع اتخاذ قرار بتخفيض العمالة في عدة قطاعات، ربما يتم تخفيض العمالة النسائية بشكل أكبر، نتيجة لعدم مساواة بين الرجال والنساء في تلك الجائحة.

ولفت إلى أن الجائحة أعطت فرصة لإدخال التكنولوجيا في التعليم بالمدارس والجامعات، وهي إيجابيات مهمة، لكن السلبية الوحيدة هي عدم الحصول على إنترنت فائق السرعة في مصر بشكل متساوي.

وأوضح: «العمل من المنزل وفرص العمل المرن إيجابية مهمة، لأن ذلك سيعطي فرصًا كبيرة للفقراء وفرص كبيرة للمرأة التي أعبائها الاجتماعية والعملية تحول دون العمل من الخارج».

وينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الثلاثاء، ندوة بعنوان «التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا: طرق وآليات جديدة».

ويتحدث في الندوة الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، والدكتور عامر الحافي أستاذ الأديان بجامعة آل البيت والمستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن، والدكتور شيرين الشواربي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، والدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بحضور ومشاركة 150 من قادة فكر المجتمع المصري، والسادة الوزراء السابقين وبرلمانيين وقادة دينيين وإعلاميين وممثلي المجتمع المدني بمصر وعدد من الدول العربية.

وجرى نقاش عدة موضوعات منها قراءة في الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، وتداعياتها وتأثيراتها على الفقراء، ومن المسافة الاجتماعية إلى التكافل الاجتماعي، وحضور مفهوم التكافل في الثقافة المصرية والعربية، والعلاقة بين هذا المفهوم ومفاهيم المواطنة والعدالة و مواجهة التمييز، وخلاصات ودروس مستفادة من دور المؤسسات والتكافل وقت ازمة كورونا.