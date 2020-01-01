المغرب يسجل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و562 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 276.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 211 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 15 ألفًا و132.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 610 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.