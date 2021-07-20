الهلال الأحمر السعودي يدعو الحجاج لاتباع التعليمات خلال الفترة المتبقية من موسم الحج

دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، حجاج بيت الله الحرام لاتباع تعليمات السلامة والصحة العامة أثناء تواجدهم في مشعر منى ومكة المكرمة خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام.

وأهابت الهيئة بضيوف الرحمن - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء- إلى المحافظة على النظافة العامة من خلال اتباع الإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة ، وطلب استشارة الطبيب والفريق الطبي عند الشعور بأي إنهاك أو إعياء أو أعراض مرضية لأخذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

من جهتها.. كثفت المديرية العامة للدفاع المدني توعيتها لضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، وذلك توفير الأمن والسلامة لهم وتجنب المخاطر بشتى أشكالها وأنواعها.

واستهدفت التوعية الوقائية للحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة ضمن خطة شاملة ومتكاملة؛ شملت إرشادات لضيوف الرحمن للمحافظة على سلامتهم من خلال مختلف الوسائل المتاحة في مقار إقامتهم، مثل الشاشات والدوائر التلفزيونية، والهواتف المتنقلة، واللوحات الإرشادية.

وأكدت المديرية تنفيذ الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحرائق في مقرات إقامة الحجاج ، وتكثيف الجولات الإشرافية على المساكن والمخيمات، ومواقع العاملين على خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج، والتأكد من تنفيذ الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث، لتحقيق أقصى درجات السلامة والوقاية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة آمنة أثناء أدائهم نسكهم.

من ناحية أخرى.. وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شئون الحرمين خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام، تتضمن التعريف بنسك الحج بعدة لغات.

وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءًا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم- عليه السلام- وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.

وبينت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة الذويبي أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.