هيئة الأرصاد الألمانية: من المحتمل هطول أمطار غزيرة مجددا مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي)، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن هطول أمطار غزيرة مجددا مطلع الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، قالت الهيئة إن من السابق لأوانه إعطاء تصنيف للمناطق التي ستتركز فيها الأمطار لكنها لم تستبعد أن تهطل الأمطار الغزيرة مجددا في منطقة ايفيل غربي ألمانيا التي شهدت فيضانات هائلة في الفترة الأخيرة.

وتوقعت الهيئة هبوب عواصف يوم السبت المقبل، وقالت إن "من المرجح" أن تتراوح كميات مياه الأمطار بين 15 و25 لترا لكل متر مربع كما أن وصول هذا المعدل إلى ما يتراوح بين 25 إلى 40 لترا "ممكن بالقطع والكميات الأكبر ليست مستبعدة".

وسيتحدد الطقس في ألمانيا في الوقت الراهن وفقا لمرتفع جوي متركز في الجزر البريطانية.

من جانبه، قال لارس كيرشهوبل من مركز التنبؤ بالطقس: "نظرا لأننا موجودون في الجانب الشرقي من مركز المرتفع الجوي فإن من الممكن أن يتسرب هواء بحر الشمال الأكثر برودة والذي يتسم بعضه بالرطوبة إلى النصف الشمالي، وبناء على ذلك فإن من الممكن أن نلاحظ هناك مزيجا لطيفا من الشمس والسُحُب وهو مزيج لا يجلب سوى زخة قصيرة من الأمطار".



