حرائق غابات تمتد على طول الساحل الأطلسي في جنوب فرنسا

ينتشر حريقا غابات كبيران في الجزء الجنوبي من الساحل الأطلسي الفرنسي رغم جهود رجال الإطفاء الذين قضوا الأسبوع الماضي يكافحون ألسنة النيران.

وقال مسؤولو إقليم جيروند إن الحرائق أتت على 300 هكتار أخرى مساء أمس الثلاثاء.

واحترق ما إجماليه 20 ألفا و600 هكتار من الأراضي بالقرب من لونديراس وتيست-دي-بوتش بجنوب بوردو.

وتتسبب الرياح العاتية والجفاف في بعض المناطق في تأجيج حرائق أخرى في فرنسا، بما في ذلك في بريتاني حيث اجتاح حريق غابات أكثر من 1700 هكتار من الغابات بالقرب من براسبارتس. وتحتم جلب مئات الأشخاص لمناطق آمنة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البلاد لا بد أن تجد طرقا لإعادة زراعة المساحات الخضراء المحترقة سريعا، ثم يتم سن قواعد أفضل لحماية الغابات.

وفي ألمانيا، سجلت فرق الطقس اليوم الأربعاء المرة العاشرة في تاريخ الأرصاد الجوية البلاد التي ارتفعت فيها الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية، وتم تسجيل درجة الحرارة هذه المرة في باد ميرجينتهايم- نوينكيرشن. وسجلت الفرق هناك وصول درجة الحرارة إلى 3ر40 درجة مئوية.

وذكر باحثون في ألمانيا أن درجات الحرارة قد تكون أعلى، إلا أن الغبار الذي حمله الهواء من الصحراء الكبرى وجزيئات من الحرائق في أنحاء أخرى في أوروبا ارتفعت عاليا في الغلاف الجوي وحجبت أشعة الشمس جزئيا.

وما زالت درجة الحرارة القياسية المسجلة في ألمانيا 2ر41 درجة مئوية وتم تسجيلها في 2019.