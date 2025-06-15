 السيطرة على حريق بمولد كهربائي داخل ثلاجة خضار بسوق العبور في القليوبية - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 11:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق بمولد كهربائي داخل ثلاجة خضار بسوق العبور في القليوبية

محمود عواد
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 11:31 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 11:31 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع في مولد كهربائي خاص بثلاجة خضار داخل سوق العبور، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في أحد المولدات الكهربائية المستخدمة لتشغيل ثلاجة خضروات بالسوق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من أعمال الإخماد والسيطرة على الحريق، مع منع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تُجرى المعاينة للوقوف على أسباب الحريق.

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