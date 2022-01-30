أفشة وشريف يقودان هجوم الأهلي أمام الزمالك في نهائي الكأس

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أعلن ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، تشكيل مباراة الزمالك المقرر إقامتها على استاد القاهرة، في نهائي كأس مصر نسخة 2020 - 2021.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة باحثاً عن التتويج ببطولة كأس مصر ليُعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ مصري توّج بهذه البطولة إذ حصدها 37 مرة.

وأجرى سواريش 4 تغييرات على تشكيل الفريق، مقارنة بالمجموعة التي بدأت مباراة بيراميدز يوم السبت الماضي في الدوري المصري.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق.

ويُدير مباراة الليلة، الحكم البولندي شيمون مارتشينياك ويعاونه كل من، باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما، حكما رابعاً، فيما يتواجد الثنائي توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك للفيديو.

وضم تشكيل الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي وأليو ديانج.

الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.