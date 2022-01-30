تايوان تسجل 25 ألفا و171 إصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة

سجلت تايوان، اليوم الخميس، 25 ألفا و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها باستثناء 264 منها إصابات محلية، كما سجلت 74 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.



وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية اليوم الخميس وهي 4365، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" .



وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 4 ملايين و362 ألفا و227 إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 4 ملايين و344 ألفا و517 إصابة محلية.



وبتسجيل 74 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 8392 منذ بدء الجائحة.