بريطانيا: تراس توسع الفارق مع سوناك في سباق منصب رئيس الوزراء

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وسعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس المسافة التى تفصلها عن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد يوجوف تفوق تراس بفارق 24 نقطة على منافسها ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل 730من أعضاء حزب المحافظين، قال 62% أنهم سوف يصوتون لتراس، واختار 38% التصويت لصالح سوناك، واستبعد الاستطلاع اولئك الذين قالوا إنهم لن يصوتوا أو لايعرفون لمن سوف يصوتون.

وأظهر استطلاع للرأي اجراه يوجوف في وقت سابق الأسبوع الجاري تفوق تراس بـ19نقطة على سوناك.

ويظهر الاستطلاع المعركة المحتدمة التي يواجهها سوناك ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون وتأمين الحصول على أكبر منصب سياسي في بريطانيا.