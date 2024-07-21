وجه الملحن محمد رحيم الشكر لجمهوره ولكل من قدم له دعما بعد تعرضه لمحنة مرضية صعبة مؤخرا.

ونشر رحيم فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك، من داخل المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مقدما اعتذاره للناس لعدم قدرته على الرد على اتصالاتهم الكثيرة، وقال: "بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا اغلى ناس في العالم كله، بطمنكم عليً والحمد لله أجريت عملية بسيطة (قسطرة) وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله".

وتابع، "ربنا مايحرمني منكم أبدا، وكل الناس تطمن الحمد لله".

وكان الملحن محمد رحيم أصيب أول أمس الجمعة، بذبحة صدرية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الكشف الأولي والإجراءات الطبية أمر الأطباء باحتجازه في غرفة بالعناية المركزة.

وطمأنت زوجته أصدقائه وجمهوره على صحته، بنشر صورة تجمعهما سويا من داخل العناية المركزة، معلقة: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. مش معنى أننا في العناية أننا مانتصورش"، كما أوضحت أنه تعرض للذبحة الصدرية نتيجة الإجهاد الدائم وكثرة التدخين، إلى جانب السهر وعدم الراحة، مشيرة إلى أن الأطباء منعوا عنه الزيارة من أجل الحصول على بعض الراحة.

يشار إلى أن محمد رحيم يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، حيث يستخدم خاصية الذكاء الاصطناعي في تصوير الكليب الخاص به، خاصة أن الأغنية من إنتاجه وإخراجه بالإضافة لغنائه.