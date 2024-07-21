الحوثيون: بدأنا استخدام أسلحة جديدة في المرحلة الخامسة من التصعيد ضد إسرائيل

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قال زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، إن «الجماعة بدأت استخدام أسلحة جديدة في المرحلة الخامسة من التصعيد ضد إسرائيل».

وأضاف في كلمة، اليوم الأحد: «أضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة ومتطلبات المعركة، وكلما طال أمد العدوان على قطاع غزة سنتجه إلى مرحلة جديدة».

وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي على خزانات شركة النفط وخزانات مؤسسة الكهرباء في الحديدة، كان استعراضيا لإظهار النيران المشتعلة».

وأكمل: «إسرائيل أرادت من مشاهد النيران إظهار أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن».

ونوه أن «اختيار الاحتلال الإسرائيلي لأهدافه، يأتي في سياق الاستهداف للاقتصاد اليمني بهدف الإضرار بالشعب اليمني ومصالحه».

ولفت إلى أن «الجانب الأمريكي يشن حربا اقتصادية وعسكرية على شعب اليمن، ويحرك أيضا أدواته لزيادة مستوى الحصار».