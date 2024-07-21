توفي الفنان أحمد فرحات، اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية، بعد صراع مع المرض، فقد تعرض لجلطة في المخ منذ أيام، وتدهورت حالته الصحية، عن عمر ناهز الـ74 عاما.

اشتهر الفنان أحمد فرحات بأداء أدوار الطفل النبيه، وقدم في بداية مشواره دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ خلال فيلم "مجرم في إجازة".

شارك في عدة أفلام سينمائية، أبرزها؛ فيلم "سر طاقية الإخفاء" وكان وقتها يبلغ من العمر 9 سنوات، كما شارك في فيلم "شارع الحب"، وفيلم "إشاعة حب".

كشف فرحات، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجراها قبل وفاته، أنه عمل مهندسا برئاسة الجمهورية لنحو 30 عاما، بعد ابتعاده عن التمثيل. أطلق البعض على الفنان أحمد فرحات لقب "أكبر طفل فى العالم".

بدأ التمثيل من المسرح المدرسي وكان يقدم دور طفل والده ووالدته انفصلا وقام كلا منهما بالزواج مرة أخرى داخل إحدى المسرحيات بالمدرسة، وكان يبلغ من العمر في هذا الوقت 8 سنوات. أول دور شارك فيه حصل على أجر 10 جنيهات، وهذا المبلغ كان يوازي راتب والده في هذا التوقيت.