الجامعة العربية تنظم نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

وينعقد نموذج المحاكاة بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، وتستمر أعماله حتى 27 يوليو الحالي، بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية.

من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الأمانة العامة للجامعة من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تولي اهتماماً خاصاً للشباب العربي واحتياجاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، حيث تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية المتنوعة بشكل سنوي بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، ويعد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي من ضمن الأنشطة التي تهتم الأمانة العامة بإقامته بشكل منتظم منذ عدة سنوات.

كما أوضحت أن هذا النموذج يعد بمثابة منصة حوارية شبابية تسهم في إعداد جيل شبابي قيادي واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية والتعامل مع الواقع وتحدياته ورسم وتخطيط مستقبل أكثر استدامة واستقرار.

وأضافت أبو غزالة أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، يأتي من بينها تعزيز الوعي لدى الشباب العربي بالتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسُبل ومواجهتها، وتعزيز اّليات الوعي الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية الشبابية، فضلاً عن صقل الشباب العربي بالمهارات والمعارف اللازمة، وبناء كوادر شبابية عربية قيادية مستقبلية لنقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي.

وأشارت إلى أن فعاليات نموذج البرلمان سترتكز حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي.