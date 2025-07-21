الهلال السعودي يُقدم عرضًا بقيمة 130 مليون يورو لضم إيزاك

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع نيوكاسل يونايتد لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، بعدما تقدم بعرض ضخم بلغت قيمته 130 مليون يورو، حسبما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

ويُعد إيزاك (25 عامًا) أحد أبرز نجوم نيوكاسل في الموسم الماضي، وقد أكد النادي الإنجليزي في وقت سابق عدم نيته التفريط في لاعبه.

إلا أن اشتراك صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) في ملكية الناديين، قد يجعل من هذا التفاوض حالة فريدة تختلف عن صفقات الانتقال التقليدية.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب السويدي لا يمانع إجراء محادثات أولية مع ممثلي الهلال، للتعرف على تفاصيل العرض المالي والمشروع الرياضي بقيادة المدرب الإيطالي الجديد للفريق سيموني إنزاجي، دون أن يعني ذلك حسم موقفه النهائي من الانتقال إلى الدوري السعودي.

من جانبه، زاد وكيل أعمال اللاعب جونزالو جايتان من غموض الموقف بقوله لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نقوم بدراسة وتحليل جميع الخيارات المطروحة. ربما نكون قريبين جدًا من إتمام صفقة ضخمة تصب في مصلحة اللاعب، هذا كل ما يمكنني قوله الآن".

وبينما لم يصدر أي رد رسمي من نيوكاسل، تشير المصادر إلى أن الصفقة قد تشهد تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام الهلال بتدعيم صفوفه بأسماء من العيار الثقيل.