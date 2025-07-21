 مدير الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعاني من حالة جوع قاسية لم يشهدها من قبل - بوابة الشروق
الإثنين 21 يوليه 2025 8:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مدير الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعاني من حالة جوع قاسية لم يشهدها من قبل

غزة
غزة

نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 8:32 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 8:32 م

حذّر الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع نتيجة المجاعة الحادة التي تضرب جميع مناطق غزة.

وقال في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قطاع غزة يعاني من حالة جوع قاسية لم يشهدها من قبل، وقد وصلت الأمور إلى ذروتها مع عجز السكان عن تأمين حتى وجبة غذائية واحدة يومياً لأطفالهم.

وأضاف أن الآليات المتوفرة لتسليم المساعدات الغذائية تكاد تكون منعدمة، موضحاً أن المساعدات التي تدخل القطاع حاليًا تمر عبر قنوات محدودة، أبرزها المساعدات الأمريكية طريق للموت وليست طريقًا للحصول على الطعام، في ظل استمرار استهداف طالبي المساعدات وازدياد أعداد الإصابات والشهداء بينهم.

وأوضح أنَّ حالات سوء التغذية في ارتفاع غير مسبوق، حيث ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال بنحو 20% مقارنة بالأرقام السابقة.

وأشار إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية لدى النساء الحوامل إلى 27%، بينما يعاني نحو 65% منهن من سوء تغذية مزمن، ما أدى إلى زيادة معدلات الإجهاض، ووفيات الأمهات، والولادات المبكرة والمصاحبة لتشوهات خلقية.

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