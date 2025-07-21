البنك الدولي يوافق على تمويل محطة كهرباء مائية في موزمبيق

حصلت موزمبيق على موافقة البنك الدولي على دعم مشروعها لبناء أكبر محطة كهرباء مائية في جنوب قارة أفريقيا منذ حوالي نصف قرن.

وقال أجاي بانجا رئيس البنك الدولي في مقابلة بموزمبيق إن البنك يعتزم توفير تمويل بالقروض وشراء حصص ملكية بالإضافة إلى ضمانات المخاطر والتأمين لمشروع محطة كهرباء مفاندا نكوا المائية على نهر زامبيزي، البالغة قيمته 5 مليارات دولار، ومشروع نقل الكهرباء المرتبط بها، والذي تبلغ قيمته 4ر1 مليار دولار.

قال دانييل تشابو، رئيس موزمبيق، لوكالة بلومبرج: "نريد أن نكون مركز الطاقة في منطقتنا، أي مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي"، في أشارةإلى تكتل يضم 16 دولة، يستورد الكثير منها بالفعل الكهرباء من موزمبيق.

و يُعدّ السد الذي تبلغ قدرته 1500 ميجاواط، والذي صرّح بانجا بأنه قد يبدأ العمل بحلول عام 2031 تقريبًا، أحد بنود برنامج يدعمه البنك الدولي يُعرف باسم "المهمة 300".

ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء لحوالي 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2030، مما يزيد بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى الكهرباء في منطقة يعيش فيها أكثر من 80% ممن يعيشون بدون كهرباء على مستوى العالم ويبلغ عددهم الإجمالي حوالي 680 مليون نسمة.

وبحسب تقديرات بانجا فإن تمويلات برنامج "المهمة 300" قد تزيد عن 100 مليار دولار بمساهمة من بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وشركات القطاع الخاص.