وزير الدفاع الألماني: أوكرانيا بحاجة إلى 5 أنظمة إضافية من طراز باتريوت

أشارت تقديرات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى خمسة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت" الأمريكية حتى تتمكن من التصدي للهجمات الجوية الروسية.

وخلال اجتماع افتراضي لما يُعرف بـ"مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا"، قال بيستوريوس اليوم الاثنين إن بلاده ستسهم في تمكين أوكرانيا من الحصول على هذه الأسلحة المطلوبة بشكل عاجل بأسرع وقت ممكن.

وتعتزم ألمانيا دعم أوكرانيا بمنحها نظامين إضافيين من "باتريوت". وكان من المخطط بالأساس شراء نظامين من الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليار يورو لكل منهما، ثم تسليمهما مباشرة إلى أوكرانيا. لكن بسبب عدم توفر هذه الأنظمة فورًا، تقرر أن يقوم الجيش الألماني بتسليم نظامين من مخزونه الحالي – حيث يمتلك تسعة أنظمة فقط – على أن يحصل لاحقًا على بديل من الولايات المتحدة.

وأشار بيستوريوس أيضًا إلى أن ألمانيا تموّل شراء طائرات مسيّرة بعيدة المدى من الإنتاج الأوكراني. وقال: "تقوم هذه الطائرات بتدمير الطائرات الروسية والمسيّرات والصواريخ على الأرض قبل أن تشكّل تهديدًا لأوكرانيا أو لمدنها أو لبُناها التحتية".

وأضاف الوزير الألماني:" سيتم تسليم أولى هذه الأنظمة، المموّلة من ألمانيا، إلى القوات الأوكرانية خلال الأيام المقبلة، وهي جاهزة للاستخدام الفوري".