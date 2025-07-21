زيلينسكي يتلقى مقترحا لعقد اجتماع جديد في تركيا مع ممثلي روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، تلقيه مقترحا من أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، لعقد اجتماع جديد في تركيا بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس"، إن "المناقشات الفعالة لن تتم إلا على مستوى قادة البلاد" في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع ورئيس الوفد الأوكراني، رستم عمروف، اقترح أن يعقد ممثلو البلدين اجتماعا جديدا في تركيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن أجندة أوكرانيا تشمل عودة أسرى الحرب، وعودة "الأطفال المختطفين من قبل روسيا"، والتحضير لاجتماع الزعيمين.

في السياق ذاته، قال الرئيس زيلينسكي إن الجولة الجديدة من المقرر أن تعقد يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في رسالة مصورة عن آخر التطورات في بلاده أن الروس شنوا غارات جوية مكثفة على العاصمة كييف ومناطق أخرى اليوم، مؤكدا حاجة بلاده إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمنع مثل هذه الهجمات.

وأشار إلى استقباله عمروف ومناقشتهما الاستعدادات لبرنامج تبادل أسرى مخطط له مع روسيا.

وأضاف: "ناقشنا أيضا عملية التفاوض مع الجانب الروسي في تركيا، وأفاد عمروف أن الاجتماع مخطط له يوم الأربعاء، وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل غدا".

واستضافت تركيا في 2 يونيو الماضي، مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى، وتسليم جثامين نحو 6 آلاف جندي أوكراني.

وفي 9 يونيو، تم تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا للجنود الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.