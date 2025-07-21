تحذير من هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق تايوان

تايبأصدرت الهيئة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الاثنين، تحذيرا من هطول أمطار غزيرة في مقاطعة تايتونج، ومن هطول أمطار غزيرة للغاية في مقاطعة هوالين، بينما تستمر جبهة الضغط المنخفض في التسبب في سقوط أمطار غزيرة مفاجئة إلى جنوب شرق وشرق تايوان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) عن الهيئة المركزية للأرصاد الجوية القول، إنها أصدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة بمقاطعة ييلان في شمال شرق البلاد، ومقاطعة بينجتونج، وشبه جزيرة هنجتشون، وجزيرة أوركيد، وجزيرة جرين في جنوب البلاد، وجزر ماتسو النائية.

وتشير الهيئة المركزية للأرصاد الجوية إلى الأمطار الغزيرة بهطول أكثر من 350 ملليمترا من الأمطار خلال 24 ساعة، أو 200 ملليمتر خلال ثلاث ساعات.

أما الأمطار الغزيرة للغاية فيقصد بها هطول أكثر من 200 ملليمتر خلال 24 ساعة أو 100 ملليمتر خلال ثلاث ساعات.