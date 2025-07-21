تحدثت الفنانة آمال ماهر، عن مواصفات فارس أحلامها، قائلة إنها لا تدعو إلا بأن «يتقي الله فيها».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أجمد 7 الساعة 7»، عبر أثير إذاعة «نجوم أف أم»، مساء الأحد: «معنديش مواصفات، اللي يجيبه ربنا كويس، لو قعدتي تقولي مواصفات هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص، ادعي ربنا بس يرزقك بإنسان يتقي ربنا فيكي».

وأشارت إلى أن الرجل الواثق من نفسه يتمنى أن تصبح المرأة أكثر نجاحًا منه، منوهة أن انعدام الثقة في النفس سيؤدي إلى عدم تقدير الطرف الآخر لنجوميتها.

وبسؤالها عما ستتزوج قريبًا، أجابت: «وارد ليه لا؟.. قبل ما أكون فنانة أن إنسانة حالمة وحساسة، بتخيل أمور كتيرة في ذهني، ونفسي أعيش اللحظة دي وبتخيل هعمل فيها إيه»، بحسب وصفها.

وتجنبت اختيار نجم سينما كفارس أحلامها، قائلة: «زمان كنا نتأثر بالشخصية في المسلسل أو الفيلم، إنما لما بننزل على أرض الواقع بنلاقي حاجة مختلفة خالص، ديمًا العلاقة فيها تنازلات؛ لكن التنازلات دي متأثرش على نمط حياتك بل بالعكس تضيف».

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