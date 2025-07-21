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أفادت وسائل إعلام حكومية بأنه سيتم إغلاق مكاتب الحكومة والبنوك والشركات في محافظة طهران بعد غد الأربعاء بسبب موجة حر شديدة والحاجة إلى توفير الطاقة.

ومع تجاوز درجات الحرارة في العاصمة 40 درجة مئوية، نصحت الحكومة المواطنين بالبقاء داخل المنازل خلال ساعات ذروة الحر.

وحثت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في تصريحات لصحيفة إيران ديلي اليوم الإثنين، السكان على اتخاذ تدابير لتقليص استهلاك الكهرباء والمياه.

وجاء في تقرير الصحيفة أنه سيتم إغلاق جميع المكاتب الحكومية والبنوك والشركات في محافظة طهران بعد غد الأربعاء.

وسجلت مدينة برازجان في محافظة بوشهر الواقعة جنوبي إيران أعلى درجات حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 50 درجة مئوية.