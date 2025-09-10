بولندا تعلن العثور على7 طائرات مسيرة روسية على أراضيها حتى الآن

ذكرت وزارة الداخلية البولندية، أنه تم العثور على 7 طائرات مسيرة أو قطع من حطام من هذه الطائرات في بولندا في أعقاب انتهاكها للمجال الجوي البولندي الليلة الماضية.

وتم العثور على 5 طائرات بدون طيار في إقليم لوبلين شرق بولندا، طبقا لما ذكرته متحدثة باسم الوزارة، اليوم الأربعاء. وتحطمت إحدى الطائرات بدون طيار فوق إقليم لودز بوسط بولندا وطائرة أخرى فوق إقليم فارميا-ماسوريا شمال شرق البلاد.

كما تم العثور على حطام قذيفة مجهولة المنشأ.

وتواصل الشرطة والجيش البحث عن الطائرات بدون طيار وأجزاء الطائرات بدون طيار، طبقا لما ذكرته المتحدثة باسم الوزارة.

وكانت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية قد أعلنت في وقت سابق أن سلاح الجو التابع لها أسقط طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد خلال هجمات روسية على أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.