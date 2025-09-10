أوكرانيا: هجوم إسرائيل على قطر غير مقبول ويتعارض مع جهود خفض التوتر بالمنطقة

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية، الهجمات الإسرائيلية التي نفذتها أمس على عاصمة قطر، الدوحة، مستهدفة وفد حركة حماس. واعتبرت أن ذلك "غير مقبول، خاصة أنه كان في منطقة مكتظة بالسكان، وتتواجد بها أيضا بعثات دبلوماسية أجنبية".

وقالت، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن "استهداف أراضي دولة تقوم بدور الوسيط في مفاوضات السلام المتعلقة بتسوية الوضع في قطاع غزة، يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لخفض التوتر في المنطقة".

وأعربت أوكرانيا عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب دولة قطر، مشددة على رفض أي مساس بسيادتها، مؤكدة دعمها للجهود القطرية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى حل عبر السبل الدبلوماسية.

وأشارت إلى ضرورة أن تمتنع جميع الأطراف عن أي خطوات من شأنها عرقلة جهود الوساطة أو التسبب في مزيد من التدهور في الوضع الأمني بالمنطقة. كما دعت جميع الأطراف إلى "وقف العنف فورا والعودة إلى مسار المفاوضات".

وأمس، شنت إسرائيل هجوما استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

فيما أعلنت حماس عن نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبدالله عبدالواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك. كما استشهد في الهجوم عنصر الأمن القطري بدر الحميدي.