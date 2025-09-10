رئيس الإمارات: ندعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، دعم بلاده جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة خلال زيارة "أخوية" إلى قطر.

وطبقا للوكالة، بحث الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر "العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية".

وجدد الشيخ محمد بن زايد تأكيده "تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها".

وشدد على أن "الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها".

وأشاد في هذا السياق بـ"جهود الشيخ تميم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

ووفق الوكالة، غادر رئيس الإمارات، قطر في ختام زيارة أخوية، حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الدوحة الشيخ تميم وعدد من الشيوخ والمسئولين".

وكان الشيخ محمد بن زايد وصل إلى مطار الدوحة الدولي في زيارة إلى قطر، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" .