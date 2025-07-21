رئيس الوزراء الفلسطيني: قوات الاحتلال هجرت قسرا الغالبية الساحقة من سكان غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة تدميرية ممنهجة بحق الحياة المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة.

وذكر أن «قوات الاحتلال هجّرت قسرًا الغالبية الساحقة من سكان القطاع، وحولته إلى أرض خراب وفناء أشبه ما يكون بمشهد نهاية العالم».

وأشار إلى استشهاد 59 ألف فلسطيني وفلسطينية، منذ أكتوبر 2023، من بينهم 18 ألف طفل، و10 آلاف امرأة.

ولفت إلى «مقتل 28 طفلًا فلسطينيًا في غزة يوميًا، أي ما يعادل صفًا دراسيًا كاملًا، في مشهد يفجع له الضمير الإنساني».

وأضاف: «يستهدف أطفالنا ويقتلون ويصابون ويجوعون حتى الموت ويحرمون من أبسط حقوقهم؛ الغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والأمان، والتعليم.. غزة أصبحت مقبرة للأطفال».