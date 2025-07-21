عائلات الأسرى الإسرائيليين تتخوف من العمليات العسكرية وسط غزة

أبدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الاثنين، تخوفها من بدء الجيش عملية عسكرية في منطقة دير البلح وسط القطاع الفلسطيني.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القناة "14" العبرية الخاصة، إن قوات من لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي بدأت عملية برية في مدينة دير البلح بعد أن أنذر الجيش، الأحد، الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء.

وطالبت عائلات الأسرى في بيان: "رئيس الوزراء (بينامين نتنياهو) ووزير الدفاع (يسرائيل كاتس) ورئيس الأركان (إيال زامير) والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالمثول أمامهم وأمام الرأي العام الإسرائيلي الليلة، وشرح كيفية حماية الهجوم على وسط قطاع غزة للمختطفين (الأسرى بغزة) وتجنيبهم خطرًا جسيمًا".

وأضافت: "حتى هذه اللحظة، لم نتلقَّ أي تحديث رسمي ومنتظم أو إجابات وافية حول هذا الموضوع".

وحذرت من أن "شعب إسرائيل لن يغفر لمن عرّض حياة المخطوفين، أحياءً وأمواتًا، للخطر عمدًا".

وأردفت: "لن يستطيع أحدٌ الادعاء بأنه لم يكن يعلم ما هو الثمن".

ويسود اعتقاد لدى شريحة واسعة من الإسرائيليين بأن حركة "حماس" تحتفظ بالأسرى الإسرائيليين في دير البلح، ولذلك تخشى عائلات الأسرى على حياة ذويهم من عمليات الجيش بالمنطقة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت العائلات: "يجب ألا يستمر هذا القتال بناءً على اعتبارات سياسية".

وتابعت: "رئيس الأركان زامير - الأمر يقع على مسئوليتك".

وظلت عائلات الأسرى تنفذ فعاليات عديدة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع "حماس".

وعلى مدى نحو 20 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس"، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.

وتهرب نتنياهو - المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب - من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.