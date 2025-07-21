25 دولة ومنظمة دولية تندد بتقطير المساعدات إلى غزة وقتل المدنيين

نددت 25 دولة ومنظمة دولية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، بـ"تقطير المساعدات إلى غزة، وقتل المدنيين بطريقة لا إنسانية".

جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، لوزراء خارجية 25 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، إضافة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى أن معاناة المدنيين في غزة وصلت إلى أبعاد جديدة.

وأضاف البيان أن "نموذج تقديم المساعدات الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية خطير، ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".

وتابع "ندين (سياسة) تقطير المساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

ووصف البيان مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات بـ "المروع"، مؤكدا أنه "من غير المقبول أن تمنع الحكومة الإسرائيلية المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية".

ودعا البيان إسرائيل أن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما دعا البيان للإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين بدون قيد أو شرط.

وأكد البيان أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو الأمل الأفضل لعودة الأسرى إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.

وأضاف "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية".

وطالب البيان جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعرب البيان عن رفضه لمقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى "مدينة مساعدات إنسانية"، مؤكدا أن النزوح القسري الدائم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

كما أعرب البيان عن معارضته بشدة لأية خطوات تهدف إلى إحداث تغيير إقليمي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن "خطة الاستيطان E1 التي أعلنت عنها الإدارة المدنية الإسرائيلية، من شأنها أن تقسم دولة فلسطين إلى قسمين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومن شأنه أن يقوض بشكل خطير حل الدولتين".

وأشار البيان إلى تسارع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تزامنا مع تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأكد الدعم الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لإنهاء الصراع في غزة.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز "المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" إلى "995 شهيدا و6 آلاف و11 مصابا و45 مفقودا" منذ 27 مايو الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأحد، أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا جراء سوء التغذية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس الماضي، تهربت إسرائيل من الاستمرار في تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية جميع وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.