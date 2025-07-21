جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حيوية بإسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت عددا من الأهداف الحيوية في إسرائيل.

وقالت في بيان، إن هذه الضربات جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جريمة الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وكذا عدوانه الأخير على ميناء الحديدة.

وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إنّ سلاح الجو المسير استهدف بخمس طائرات مسيرة مطار اللد وهدفا عسكريا آخر في منطقة تل أبيب، وميناء إيلات ومطار رامون، بجانب هدف حيوي في منطقة أسدود، موضحًا أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأشار إلى أن اليمن تعرض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم ونجح في التصدي له، والصمود في مواجهته، مؤكدا الجاهزية لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى منعه من أداء واجبه تجاه الشعب الفلسطيني.

وعلى لسان متحدثها العسكري، ذكرت جماعة الحوثي، أنها مستمرة وملتزمة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.