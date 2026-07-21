مستوطنون إسرائيليون يصيبون 3 فلسطينيين خلال هجوم في جنين

أصيب 3 فلسطينيين، الثلاثاء، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة رابا شرق مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة رابا"، مشيرة إلى أنه "جرى نقل المصابين إلى المستشفى".

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي رابا غسان بزور إن مجموعة من المستوطنين "هاجمت منزل المواطن ياسين حسن سيلاوي في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، واعتدت عليه وعلى اثنين من أبنائه بالضرب المبرح".

وأضاف للأناضول أن المستوطنين "حاولوا أيضا سرقة أغنام من مزرعة تعود للعائلة".

وأوضح بزور أن المهاجمين "قدموا من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة في منطقة جبل السالمي"، مشيرا إلى أن رابا "تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين".

واعتبر أن الهجوم "يأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين على سكان البلدة وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق القريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيها".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو الجاري.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والاستيلاء على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بتلك الاعتداءات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.