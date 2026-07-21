الوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام لإنقاذ اتفاق طهران وواشنطن

خلال الهدنة المقترحة بين طهران وواشنطن لـ10 أيام سيتفاوض الجانبان على ترتيب جملة من القضايا بينها التحكم بالمرور عبر مضيق هرمز.





كشف مصدر إقليمي لموقع "أكسيوس" أن أحد الخيارات سيسمح لإيران بتحصيل رسوم خدمة معقولة مقابل الأمن البحري وحماية البيئة وخدمات أخرى في مضيق هرمز.



وأشار المصدر للموقع إلى مضيق ملقا حيث تفرض ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة رسوما على السفن مقابل خدمات محددة بدلا من رسوم عبور شاملة كنموذج محتمل.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفترق طرق حاسما في الصراع مع طهران، حيث ترسم الأوساط الأمريكية والإسرائيلية سيناريوهين فقط لمستقبل هذه المواجهة. يتمثل المسار الأول في السعي لتهدئة جديدة لمدة عشرة أيام تهدف بالأساس إلى إعادة فتح ممرات مضيق هرمز أمام الملاحة. أما المسار الثاني فيتمثل في شن عملية عسكرية مشتركة وضخمة بالتعاون مع إسرائيل لإرغام طهران على الاستسلام التام.

ولم يحسم ترامب قراره النهائي بعد، لكن مسؤولين يرون أن الأيام القليلة القادمة ستحسم المسار الذي سيتم اعتماده، مع تضاؤل فرص استمرار المواجهة المفتوحة التي تشل منطقة الخليج.



وكشفت مصادر إقليمية لأكسيوس أن دولا مثل قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخرين طرحوا مقترح التهدئة لمدة عشرة أيام. وتدرس الإدارة الأمريكية هذا الطرح، حيث طالبت إسرائيل بعدم اتخاذ أي خطوات قد تغلق الباب أمام الدبلوماسية.

وفي ظل الاستعداد لاحتمال فشل المفاوضات، عززت واشنطن تواجدها العسكري بنشر عشرات المقاتلات وناقلات الوقود، بينما رفع الجيش الإسرائيلي من جاهزيته القصوى استعداد لتوسيع الحرب إلى حملة منسقة خلال أيام.

وتبرز أهمية هذه التطورات في ظل فشل عشرة ليال من القصف الأمريكي في كسر سيطرة إيران على المضيق، مما أدخل ترامب في حرب كان يرفضها. وأسفر القتال عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل، مما دفع ترامب للأمر بجعل إيران تدفع ضعف الثمن لكل خسارة أمريكية. بالتزامن مع ذلك، قفزت أسعار النفط لفترة إلى تسعين دولار للبرميل بسبب الهجمات الإيرانية على السفن والبنية التحتية، مما يفاقم الغضب الداخلي من حرب لا تحظى بشعبية.