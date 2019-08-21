الصين تدعو إلى تحكيم العقل وضبط النفس وسط الاشتباكات الدائرة في عدن باليمن

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى تحكيم العقل والتحلي بضبط النفس وسط القتال الدائر في مدينة عدن الساحلية اليمنية، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات آخرين.

وقال تاو - في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - "نأمل أن تعمل جميع الأطراف المعنية لصالح اليمن وشعبه، وتحكم العقل وتتحلى بضبط النفس، وتحل خلافاتها عبر الحوار والتفاوض، وتستعيد الاستقرار والحياة الطبيعية في اليمن في أقرب وقت ممكن".

وشدد على أن إيجاد حل سياسي هو السبيل الوحيد لخروج اليمن من أزمته، ويتعين على جميع الأطراف في البلاد حل القضية من خلال الوسائل السياسية.

وأضاف تاو أنه في ضوء لعب دول المنطقة دورًا مهمًا في القضية اليمنية، يتعين عليها تعزيز الحوار والتعاون مع الأمم المتحدة لتهيئة ظروف مواتية للأطراف في اليمن تمكنها من تخفيف التوتر، وتدعيم الثقة المتبادلة والحوار، وتعزيز العملية السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يظل متحدًا ويدعم العملية السياسية في اليمن.

وتابع أن الصين تدعم الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، إلى جانب دور الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية للوساطة.

وحث تاو المجتمع الدولي على زيادة مساعداته الإنسانية لليمن، معربا عن أمله في أن تعزز الدول المانحة التنسيق مع الأمم المتحدة للوفاء بتعهداتها.