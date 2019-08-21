علاقة الألمان بالبطاطا نشأت منذ أكثر من ثلاثة قرون، فأضحت واحدة من أهم ضيوف المطبخ الألماني. كما دخلت إلى اللغة الألمانية وأمثلتها وصار يضرب فيها المثل، ساخنة، كبيرة أوصغيرة أو مسحوقة يصنع منها خبز لذيذ.

تدخل البطاطا تقريبا في كل في وجبات الألمان الغذائية، سواء في الحساء أو كبطاطا مقلية أو كرقائق، أو حتى على أطباق رئيسية مسلوقة. يتناول الفرد في ألمانيا نحو 67 كيلوغراما من البطاطا سنوياً أي نحو 1.3 كيلوغراما بالأسبوع.

منشأ البطاطا الأصلي في أميركا الجنوبية في بيرو وبوليفيا، دخلت إلى ألمانيا في عام 1630. إذ أمر ملك بروسيا فريديريش الثاني مزارعيه بزراعة البطاطا، التي لم يعرف الألمان قبلها طعمها ولا اسمها.

ليست كل أنواع البطاطا صالحة للطبخ أو القلي. إذ هناك 5000 نوع من البطاطا، أعتمادا على حجمها ولونها ومدى صلابتها، وعلى أساس ذلك تصنف البطاطا لغرض الطبخ أو القلي أو حتى لصنع سلطة البطاطا المحبوبة في ألمانيا.

يحب الألمان سلطة البطاطا المصنوعة من بطاطا مسلوقة مع خيار مخلل. هناك من يضع عليها شحم الخنزير، وآخرون يفضلونها مع المايونيزا.

الألمان يصنعون منها كرات أشبه بالكبة. تقدم مع لحم العجل المقلي أو المشوي. حتى هذا النوع من الكرات يعتمد على نوع الوجبة الغذائية ونوعية اللحم المقدم.

رقائق البطاطا هي النوع المفضل لدى الألمان، يتناولونه خلال الجلوس أمام التلفاز أو خلال حفلات الشوي. أصل رقائق البطاطا ليس من ألمانيا، إلا أن الالمان يضعون لمسات عليها من خلال منحها طعم النقانق المشوية.

شرائح البطاطا المقلية هي النوع المحبب جدا لدى الألمان. نحو 300 ألف طن من البطاطا المقلية تصنع سنويا في ألمانيا. تجدها في كل ملعب كرة قدم أو زاوية بمدينة أو محلات بيع الأطعمة.

أما البطاطا المسلوقة فتجد طريقها عادة في وجبات الطعام الرئيسية وغالبا ما تسلق البطاطا كبيرة الحجم لتكون وجبة مكتملة أو الصغيرة الحجم تقدم مع الخضروات واللحوم.

في أوقات أسواق أعياد الميلاد تباع البطاطا المسحوقة التي يصنع منها الخبز المقلي ويقدم مع فاكهة ساخنة أو مع سمك السلمون المجفف.

علاقة الألمان باالبطاطا أدخلها أمثلة اللغة الألمانية. إذ يقال مثلا: أغبى المزارعين هو من يحصد أكبر بطاطا. أو حين يترك أحد ما من دون عمل فيقال حينها: دعه يسقط مثل بطاطا ساخنة.