الهيئه القومية لسكك حديد مصر تعتذر لركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي - القاهرة

قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذارها لجمهور الركاب؛ نتيجه تأخر بعض قطاراتها على خط المناشي إيتاي البارود - القاهرة.



وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أنه في تمام الساعة 22:55 من مساء أمس الثلاثاء، وأثناء سفرية مشحون ترباين 5622/2007 من محطة الاتحاد خط القاهرة - المناشي، خرجت أربعة صهاريج عن القضبان من مشغولية خط الطوالي بحوش محطة الاتحاد، وبوقته تنبه بقيام معدات الرفع.



وأكدت الهيئة أنه جاري رفع الحادث، وتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث، مشيرة إلى أنه عدم وجود حالات وفاة أو إصابة.