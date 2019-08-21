ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي تعاملات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع ملموس مع صدور تقرير يشير إلى تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي لأول مرة منذ 3 أسابيع، وهو ما حد من تأثير المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كان معهد البترول الأمريكي، أصدر أمس بياناته الأسبوعية التي أشارت إلى تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 45ر3 مليون برميل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات أمس ببورصة نيويورك للسلع بمقدار 20 سنتا أي بنسبة 4ر0% إلى 33ر56 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

وفي بورصة لندن للسلع ارتفع سعر الخام بمقدار 31 سنتا في بداية التعاملات التي انتهت بارتفاع السعر بمقدار 13 سنتا فقط إلى 34ر56 دولار للبرميل، في الوقت نفسه ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بمقدار 35 سنتا أي بنسبة 6ر0% إلى 38ر60 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

كانت وكالة بلومبرج للانباء تتوقع تراجع إعلان معهد البترول الأمريكي تراجع مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5ر1 مليون برميل فقط، في حين بلغ التراجع 45ر3 مليون برميل.