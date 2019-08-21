 ضبط طن رنجة فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة - بوابة الشروق
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ضبط طن رنجة فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة

علاء شبل:
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:34 ص

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، طن و250 كجم رنجة وملح فاسد داخل مصنع بدون ترخيص بمركز المحلة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الإدارة ومعاونوه، أسفرت عن ضبط 1000 كجم أسماك مدخنة "رنجة" فاسدة داخل مصنع رنجة بدون ترخيص بقرية ميت سراج التابعة لمركز المحلة الكبرى ملك المدعو (م.ع.ح - 56 سنة) مقيم نفس العنوان.

وضبط الحملة 250 كجم ملح فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل المصنع، فيما تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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