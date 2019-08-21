ميركل تلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم في برلين

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء، في أول لقاء بينهما منذ تولي جونسون منصبه الشهر الماضي.

يشار إلى أن ميركل، وهي مؤيدة بقوة للاتحاد الأوروبي، سبق أن حذرت من الحمائية والقومية في أوروبا، وقالت إنها تأسف لقرار بريطانيا الخروج من التكتل.

وتأتي المحادثات المرتقبة بين جونسون وميركل بعد أن أرسل رئيس الوزراء البريطاني رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك استعرض فيها مشكلات يراها في اتفاق الانسحاب الحالي من الاتحاد، الذي تفاوضت بشأنه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.