وزير خارجية الصين يدعو لاتخاذ موقف موضوعي وعادل بشأن الوضع في هونج كونج

دعا عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين "وانغ يي" إلى اتخاذ موقف موضوعي وعادل بشأن الوضع في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة التابعة للصين.

وقدم وانغ –خلال الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الصين واليابان "تارو كونو" وكوريا الجنوبية "كانغ كيونغ- وها" في العاصمة بكين، اليوم الأربعاء- شرحا حول الوضع الحالي في هونج كونج وتدخل القوات الأجنبية، حيث أشار إلى أن عددا قليلا من المتطرفين اقتحموا المجلس التشريعي وأصابوا العديد من رجال الشرطة، واخترقوا القانون.

وقال وانغ إن هؤلاء المتطرفين ضربوا الأبرياء، وقاموا بالحد من حرية الصحفيين والركاب من البر الرئيسي، إضافة إلى تشويه الشعار الوطني الصيني، مع تحدي أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وأضاف وانغ أن أي حكومة أو مجتمع مسؤول يحكمه القانون لن يسمح بمثل هذه الاعتداءات، مؤكدا أن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين ولا يمكن أن تتدخل فيها قوى خارجية.

وتابع وانغ أن الحكومة المركزية الصينية تدعم بحزم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في إدارتها للقانون، وقضاء هونج كونج في معاقبة المجرمين، وستستمر الحكومة المركزية في تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" بثبات، وحماية ازدهار هونج كونج واستقرارها.

وحول الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية، قال وانغ إن العام الجاري يصادف الذكرى الـ20 للتعاون بين الول الثلاث، وإن التعاون بينهم لا يدفع التنمية المحلية لهذه الدول فحسب، بل يساهم في دفع الاستقرار والازدهار والسلامة في المنطقة والعالم.

وشدد وانغ على أهمية بذل الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة في التعاون بين هذه الدول، داعيا إلى التسمك باتجاه التعاون ودفع التعاون الثلاثي في المسار الصحيح لجعله حجر الأساس للاستقرار والازدهار في منطقة شرق آسيا وركيزة لبناء مجتمع المصير المشترك في المنطقة ومحركا لتنمية الاقتصاد العالمي.

وطالب وانغ بالحفاظ على العلاقات الثنائية واحترام المصالح الجوهرية والشواغل الكبرى ومعاملة المشاكل القائمةعلى نحو مناسب، ووضع الخطط التعاونية وتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس وغيرها من المجالات من أجل تحسين الهيكل الصناعي وتحقيق تنمية عالية الجودة في الدول الثلاث.