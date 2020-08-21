- رجائى: زودنا الحديقة بدب روسى ونمرين.. وسنحصل قريبا على 3 زرافات وفيل آسيوى..



أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان؛ التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوازرة الزراعة، افتتاح حديقة حيوان الجيزة أمام الزائرين ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة افتتاح الحدائق والمتنزهات، عقب مرور بضعة أشهر على إغلاقها جراء انتشار فيروس كورونا.



وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، محمد رجائى: إنه تم البدء فى الاستعدادات فتح الحديقة ليكون من المقرر فتحها أمام المواطنين يوم الإثنين القادم الموافق 24 أغسطس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن العدد المسموح به للزيارة كحد أقصى من جانب المواطنين يصل إلى 3 آلاف مواطن يوميا، ولا يسمح بدخول أى فرد بدون ارتداء الكمامة، تنفيذا لجميع الإجراءات الوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة ومجلس الوزراء تجنبا لانتشار فيروس كورونا.



وأضاف رجائى، لـ«الشروق»، أن حديقة الحيوان على أتم استعداد للفتح أمام المواطنين، بعد اتخاذ جميع احتياطات الأمان بالحديقة التى تتضمن؛ تعليق لوحات إرشادية بكافة الأماكن، ورش وتطهير الحديقة بالكامل، واستغلال عربتى الإطفاء فى رش الشوارع الخاصة بالحديقة.



وأشار إلى أنه تم تحصين الحيوانات من خلال غسل المبانى الخاصة بها بالماء والصابون يوميا، إلى جانب وجود خطة تحصين سنويا ضد الأمراض للحفاظ على صحة الحيوان ضد أى من الأمراض، مضيفا أن الحديقة حصلت الفترة الماضية على 3 من حيوان يسمى «الباكا» من عائلة الجمال وهو من أصل أمريكى، تم وضعه فى منطقة اللعب مع الأطفال بالحديقة، وكذلك تم الحصول على الدب الروسى و2 من النمور البلغارية، وفى الفترة المقبلة من المقرر استقبال 4 من حيوان سبع البحر، و2 من حيوان الحمار الوحشى، إلى جانب 3 زرافات.



وتابع أن هناك محاولة للتفاوض مع دولة بنجلاديش لشراء الفيل الآسيوى؛ وهو يتميز بالهدوء أكثر من الفيل الإفريقى، موضحا أن كل ذلك لم يكلف الحديقة أموالا نقدية بل كان عن طريق اتباع أسلوب تبادل الحيوانات بين الدول.

ونوه إلى أن حجم الخسائر المالية منذ غلق الحديقة فى منتصف شهر مارس من العام الجارى، وصل حتى الآن إلى 7 ملايين جنيه، ويدخل عدد التذاكر التى يستهلكها الجمهور والكفتريات المستأجرة ولقطات التصوير ضمن الخسائر المالية.