سكرتير عام مطروح يعلن ضوابط المنح الدراسية في الجامعات الخاصة

عقد سكرتير عام محافظة مطروح، أشرف إبراهيم، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة، لوضع الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات خالد شعيب محافظ مطروح، بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ووضعت اللجنة الضوابط والمعايير كالآتي:

1_ أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من أبناء مطروح أو حاصل على الشهادة الإعدادية والثانوية من مطروح ومن أبوين مصريين.

2- الحصول على نسبة 92% كحد أدنى لطلبة علمى علوم و90% لطلبة علمى رياضيات /أدبي.

3- أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب – طب اسنان – صيدلة – علاج طبيعى – هندسة ).

4- المعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هوالمجموع ويتم ترشيح الأعلى مجموعها ثم النزول تدريجياً وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد العلمية، وعلمًا بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحة لمنحة أخرى.

5- حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناء على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمةالمنحة دون الرجوع إلى المحافظة فى هذا الشأن وليس له الاحقية فى الترشيح لكلية أخرى حال ورود منحة مجانية.

6_ الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات.

7- حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبته بعدم القبول يتم تقديم اعتذار عنها.

8- التقدم للحصول على المنح مجانًا دون أى رسوم.

9- يتم تقديم أصول الأوراق للاطلاع وتقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة والشهادة الاعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموزج المعد.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى مساعي المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة، لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ولدعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة.