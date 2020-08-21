أوبل تعتزم بيع جزء من مجمع مصنعها الرئيسي في ألمانيا

تعتزم شركة أوبل الألمانية للسيارات بيع أجزاء من مجمع مصنعها الرئيسي في مدينة روسلزهايم غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الخميس، إن ساحة المجمع كبيرة بشكل غير متناسب مقارنة بمصانع سيارات أخرى.

وأضاف المتحدث :" قبل ثلاث سنوات كانت مساحة مصنعنا أكبر من إمارة موناكو"، ونوه في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم البت في شيء بعد.

وتمر أوبل بعملية إعادة هيكلة شاملة منذ أن تم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة بيجوستروين الفرنسية في صيف 2017، وقد باعت الشركة بالفعل أجزاء من مجمع مصنعها في روسلزهايم إلى شركة زيجولا التي تعمل في مجال الخدمات الهندسية ولسلسلة إيكيا للأثاث.

ومع تخلي الشركة عن إنتاج علب التروس، تم إخلاء مبان أخرى على نهر الماين.

وحسب تقرير لصحيفة "فيرتشافتس فوخه" فإن من المنتظر أيضا عرض المبنى الإداري المركزي (آدم أوبل هاوس) للبيع بنظام (سيل آند ليز باك) وهو ما يتيح بيع العقار إلى شركة تأجير مع استئجاره بعد البيع. وذكرت الصحيفة أن هذا النموذج يمكن أن يدر إيرادات سريعة للشركة وفي نفس الوقت لا يضطر العاملين فيه إلى الانتقال إلى مقر آخر، أي أن تحصل الشركة سريعا على سيولة وتحتفظ في نفس الوقت بحق الانتفاع بالعقار.