«روبرت كوخ»يسجل 1427 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا أمس الخميس أعلى عدد حالات إصابة جديدة منذ نهاية أبريل الماضي، بواقع 1707 حالات.

وبلغت عدد الإصابات اليومية الجديدة ذروتها مطلع أبريل الماضي، حيث تجاوزت 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية يوليو الماضي. ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 230 ألفا و48 حالة

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9260 حالة، بزيادة قدرها 7 حالات مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين 205 آلاف و800 متعاف.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس 04ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 231 ألفا و292 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9263حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، حتى صباح اليوم 205 ألاف و359 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.