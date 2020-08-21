رئيس كولومبيا: فنزويلا تعتزم شراء صواريخ من إيران

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، اليوم الخميس، إن فنزويلا تتفاوض مع إيران بشأن إمكانية شراء صواريخ من هناك.

وأضاف دوكي في تعليقات أعاد التليفزيون إنتاجها إن "هناك مصلحة لديكتاتورية الرئيس نيكولاس مادورو لشراء صواريخ متوسطة وبعيدة المدى من خلال إيران".

وأوضح أن البلدين على اتصال بموجب تعليمات من وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، وقد تم تأكيد المعلومات من قبل "أجهزة استخباراتية ذات طابع دولي تعمل معنا".

ولم تصدر فنزويلا أي رد على الفور على هذه المزاعم، وشددت من قبل على أن علاقتها الوثيقة مع إيران إنما تتعلق بطبيعتها السياسية والتجارية.

وكولومبيا، التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع جارتها، من بين عشرات الدول التي تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد.