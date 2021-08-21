إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين في انقلاب سيارة ملاكي بالساحل الشمالي بمطروح

قال الدكتور محمد علي، مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إن 4 أشخاص بينهم طفلين أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وأوضح مدير صحة مطروح، أن مستشفى العلمين المركزي، استقبل المصابين والذين جاءت إصابتهم ما بين جروح قطعية وكسور وردود وسحجات، وذلك إثر حادث انقلاب سيارة فان ملاكي، أمام النقطة الطبية بمنطقة العميد بالساحل الشمالي.

وأكد أنه تم عمل الإسعافات الأولية وتقديم العلاج للمصابين بقسم طوارئ مستشفى العلمين المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.