 موريتانيا تتسلم أكثر من 100 ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون - بوابة الشروق
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موريتانيا تتسلم أكثر من 100 ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون

نواكشوط - د ب أ
نشر في: السبت 21 أغسطس 2021 - 11:19 ص | آخر تحديث: السبت 21 أغسطس 2021 - 11:19 ص

تسلمت الحكومة الموريتانية، فجر اليوم السبت، بمطار نواكشوط الدولي، 108 آلاف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي، مقدمة ضمن مبادرة للاتحاد الإفريقي "آفات" للدول الأعضاء للتصدي لفيروس كورونا.

وتسلم الشحنة وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، وأكد أن بلاده ماضية في زيادة وتيرة التطعيم ضد كوفيد 19، والمواطنين بدأوا يتفهمون أهميته.

وقال إن الحملة الثانية الكبرى للتطعيم التي انتهت الخميس أسفرت عن نتائج فوق المتوقع وأن حملة جديدة ستنطلق قريبا، وأشار إلى قرب تلقي شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني.

وتواجه موريتانيا موجة ثالثة من تفشي الفيروس مما زاد وتيرة الوفيات والإصابات ودخول الوباء في منحنى تصاعدي. وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ ظهور الجائحة 32 ألف إصابة والوفيات 630.


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