شولتس يبدي تشككه حيال اقتراح الخدمة الاجتماعية الإلزامية

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، حيال اقتراح تطبيق خدمة إلزامية اجتماعية للشباب لمدة عام في ألمانيا.



وخلال فعاليات يوم الباب المفتوح للحكومة الألمانية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في ديوان المستشارية اليوم الأحد إنه شخصيا تعلم في الخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد المهتمين بالانخراط في الخدمات الاجتماعية التطوعية يتجاوز عدد الأماكن المتاحة في الوقت الراهن.



وأضاف شولتس أن الدستور به مادة تحظر العمل القسري لا يمكن التحايل عليها بسهولة.



في الوقت نفسه، أكد شولتس أن من يقوم بالعمل الاجتماعي "سيكتسب منه شيئا، وأنا أيضا اكتسبت منه شيئا".



كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أطلق مجددا النقاش حول الخدمة الاجتماعية الإلزامية في الفترة الأخيرة.



يذكر أن ألمانيا علقت العمل بالتجنيد الإجباري والخدمة الاجتماعية في عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد في ألمانيا سوى خدمات تطوعية للشباب وهي: العام التطوعي الاجتماعي والعام التطوعي البيئي وخدمة الشباب التطوعية الدولية، وإلى جانب ذلك هناك خدمة التطوع الاتحادية للأشخاص من كل الأعمار.



ويقوم في الوقت الراهن نحو 100 ألف شخص غالبيتهم من الشباب بخدمة الشباب التطوعية أو خدمة التطوع الاتحادية في ألمانيا.