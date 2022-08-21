البطريرك الماروني بلبنان يدعو لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات

دعا البطريرك الماروني بلبنان، بشارة بطرس الراعي، إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية دون زيادة يوم واحد.

وطالب الراعي - في عظته الأسبوعية اليوم الأحد - بأن "يتم انتخاب رئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش".

وحذر من "تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أو الدخول في فترة فراغ رئاسي"، معتبرا أن "المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الأولى منصب شرفي لا ضرورة مطلقة له حيث تسير الدولة بوجود رئيس أو دونه".

وطلب البطريرك الماروني من جميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات على أمل أن تتفق على مرشح يتميز بالصفات التي يحتاجها لبنان.

وتطرق الراعي - في عظته الأسبوعية - إلى حديث المسئولين عن رفع سعر الدولار جمركي إلى 20 ألف ليرة، مشددا على ضرورة تطبيق العدالة ليكون العطاء العادل من النمو الاقتصادي المستدام استنادا إلى خطة التعافي، متسائلا عن مصير قوانين الكابيتال كونترول والموازنة العامة للدولة للعام الحالي، مستنكرا عدم إقرارها رغم مرور ثمانية أشهر من العام.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، فيما يحق لمجلس النواب اللبناني الانعقاد لانتخاب رئيس جديد بدء من مطلع شهر سبتمبر المقبل، علما بأن الأعراف السياسية والدستورية في لبنان تنص على أن يكون منصب رئيس الجمهورية حصرا لأبناء الطائفة المسيحية المارونية وهي الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان.